Rechnen Sie mit niedrigeren Spritpreisen?

Ihre Meinung zählt!

Glauben Sie, dass die Treibstoffpreise sinken werden, nachdem sich die Konfliktparteien offenbar einigen konnten? Wird dieser Frieden von langer Dauer sein, oder halten Sie ein erneutes Aufflammen des Konfliktes für eher wahrscheinlich? Welche langfristigen Auswirkungen erwarten Sie sich für den Preis an der Tankstelle?



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