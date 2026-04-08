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Frage des Tages

Rechnen Sie mit niedrigeren Spritpreisen?

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08.04.2026 12:44
Tanken könnte zukünftig doch wieder günstiger werden.
Tanken könnte zukünftig doch wieder günstiger werden.(Bild: APA/FLORIAN WIESER)
Porträt von Thomas Brauner
Von Thomas Brauner

Der Iran und die USA konnten sich auf eine vorläufige Deeskalation des Konfliktes einigen, und der von Donald Trump angekündigte „vernichtende Angriff“ blieb vorerst aus. Nachdem jetzt auch die Straße von Hormuz wieder geöffnet ist, hoffen viele auf günstigere Preise beim Tanken. Unsere Frage des Tages vom 8. April lautet: „Waffenstillstand im Iran: Rechnen Sie mit anhaltend niedrigeren Spritpreisen?“

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Glauben Sie, dass die Treibstoffpreise sinken werden, nachdem sich die Konfliktparteien offenbar einigen konnten? Wird dieser Frieden von langer Dauer sein, oder halten Sie ein erneutes Aufflammen des Konfliktes für eher wahrscheinlich? Welche langfristigen Auswirkungen erwarten Sie sich für den Preis an der Tankstelle?

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