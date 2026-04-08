Rechnen Sie mit niedrigeren Spritpreisen?

Der Iran und die USA konnten sich auf eine vorläufige Deeskalation des Konfliktes einigen, und der von Donald Trump angekündigte „vernichtende Angriff“ blieb vorerst aus. Nachdem jetzt auch die Straße von Hormuz wieder geöffnet ist, hoffen viele auf günstigere Preise beim Tanken. Unsere Frage des Tages vom 8. April lautet: „Waffenstillstand im Iran: Rechnen Sie mit anhaltend niedrigeren Spritpreisen?“
Ihre Meinung zählt!
Glauben Sie, dass die Treibstoffpreise sinken werden, nachdem sich die Konfliktparteien offenbar einigen konnten? Wird dieser Frieden von langer Dauer sein, oder halten Sie ein erneutes Aufflammen des Konfliktes für eher wahrscheinlich? Welche langfristigen Auswirkungen erwarten Sie sich für den Preis an der Tankstelle?
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