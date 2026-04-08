Angsteinflößend! Auto kracht in Badminton-Halle

Ein potenziell gefährlicher Zwischenfall hat in Changsha in China für chaotische Momente in einer Badminton-Halle gesorgt: Ohne Vorwarnung ist plötzlich ein Auto durch eine Wand in das Gebäude hineingekracht – während zahlreiche Menschen gerade am Sporteln gewesen sind! Glücklicherweise schlug der Wagen einen regelrechten Haken und fuhr ohne jemanden zu verletzen gleich wieder aus der Halle hinaus – natürlich erneut durch eine Wand. Nähere Informationen zur Person des Autofahrers oder zu den Umständen des Zwischenfalls gibt es nicht ...