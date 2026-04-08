Spice Girls bald auf Tour? Melanie C hat Hoffnung!

Kommt es doch zu Konzerten der Spice Girls? „Na, ich hoffe doch sehr, dass wir das vorher hinkriegen und schon in diesem Jahr was passieren wird“, sagte Melanie C (52), eine der fünf Sängerinnen, der deutschen Ausgabe des „Playboy“. Melanie B (50) hatte einem Comeback zuletzt eine Absage erteilt.
„Schließlich wird ,Wannabe‘ 30 Jahre alt, das sollten wir nicht unter den Tisch fallen lassen“, begründet „Sporty Spice“ Mel C ihren Wunsch weiter. Der Hit machte die britische Popband in den 1990er-Jahren weltberühmt, 2001 trennte sich die Gruppe. Mel B (Melanie Janine Brown), Geri Horner, Emma Bunton, Mel C (Melanie Chisholm) und Victoria Beckham hatten während ihrer Bandkarriere riesige Erfolge gefeiert. 2019 war es zu einer Reunion-Tour gekommen, allerdings ohne „Posh Spice“ Beckham.
„Wir kommen prächtig miteinander aus“
Streitigkeiten dürften einer Reunion aktuell immerhin nicht im Weg stehen. „Wir kommen prächtig miteinander aus“, sagte Mel C dem „Playboy“. Wie in jeder Beziehung habe es Hochs und Tiefs und Jahre mit nur wenig Kontakt gegeben. „Doch spätestens, seit wir alle 50 sind, ist unser Band wieder richtig eng geworden. Vielleicht weil man in diesem Alter stärker reflektiert und erkennt, was man aneinander hat.“
Zumindest auf neue Töne der 52-Jährigen dürfen sich Fans freuen: Das neue Album von Mel C, „Sweat“, erscheint am 1. Mai.
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