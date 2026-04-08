Spice Girls bald auf Tour? Melanie C hat Hoffnung!

„Wir kommen prächtig miteinander aus“

Streitigkeiten dürften einer Reunion aktuell immerhin nicht im Weg stehen. „Wir kommen prächtig miteinander aus“, sagte Mel C dem „Playboy“. Wie in jeder Beziehung habe es Hochs und Tiefs und Jahre mit nur wenig Kontakt gegeben. „Doch spätestens, seit wir alle 50 sind, ist unser Band wieder richtig eng geworden. Vielleicht weil man in diesem Alter stärker reflektiert und erkennt, was man aneinander hat.“