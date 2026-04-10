Die „Krone“ lädt Sie zur Tour de Vin ein

Die Tour de Vin geht wieder auf große Tournee durch Niederösterreich. An fünf Terminen können hier Weinconniseure- und Liebhaber die besten Winzer Österreichs treffen und die ganze Vielfalt der österreichischen Weine kosten. Die „Krone“ verlost hierzu 5x2 Tour de Vin Pässe.
In diesem Jahr wird die Tour de Vin der Österreichischen Traditionsweingüter (ÖTW) so groß wie nie zuvor. An fünf Terminen haben Weinliebhaber, Unternehmungslustige und Neugierige die Möglichkeit, die ganze Vielfalt an Weinen der 92 Mitglieder in den acht ÖTW-Regionen zu verkosten, sich mit den Winzern auszutauschen und das vielfältige Rahmenprogramm zu genießen. Mit nur einem Pass können Besucher alle fünf Tour de Vin Veranstaltungen in den verschiedenen Weinregionen besuchen und ihre Weintermine frühzeitig planen.
Die „Tour de Vin“ im Jahr 2026
Den Auftakt macht traditionell die Donau-Region. Am ersten Maiwochenende öffnen die Mitglieder entlang der Donau mit einem vielfältigem Rahmenprogramm ihre Kellertüren und laden zum Verkosten ein. Das Programm beinhaltet auch eine Magnum-Party für alle jungen und Junggebliebenen, welche am 2. Mai stattfindet. Weiter geht es dann mit der „jüngsten“ Mitglieds-Region, dem Weinviertel. Am Weingut Gruber-Röschitz in Röschitz treffen sich 13 ÖTW-Winzer um ihre Herkunftsweine zu präsentieren. Parallel zur Verkostung (14 bis 19 Uhr) gibt es eine geführte Weingartenwanderung (17 Uhr, Anmeldung vor Ort möglich), bei der die Teilnehmer einen tiefen Einblick in den Weinbau bekommen und aus erster Hand erfahren, was eine Erste Lage überhaupt ausmacht.
Im Herbst öffnen die ÖTW Winzer in Carnuntum zum gemeinsamen Verkosten ihrer Einzellagenweine. Überzeugen kann man sich davon beim Late Night Tasting der ÖTW-Mitglieder in Carnuntum. Am finalen Programm wird noch gefeilt, die Location wird demnächst kommuniziert, aber eines steht jetzt schon fest: Der Start ins Wochenende wird garantiert genussvoll. Unter dem Titel „Wine in the City“ machen die neun Wiener ÖTW Winzer genau das: Sie bringen ihre prämierten Herkunftsweine am 12. November in die Stadt. Genauer: In die Markterei Markthalle im 9. Bezirk, wo sie ein chilliges Afterwork-Tasting mit Musik und regionaler Kulinarik inszenieren. In urbaner Atmosphäre werden aktuelle Jahrgänge und gereifte Raritäten verkostet
Den Abschluss dieser Eventreihe machen dann die Winzer der Thermenregion. So kurz vor dem Beginn der Adventzeit kommt schon vorweihnachtliche Stimmung auf, wenn man im gemütlichen Ambiente zusammenkommen und die charaktervollen Herkunftsweine der Thermenregion in ihrer ganzen Bandbreite probieren kann. Besonders spannend: Die Weine werden nach Orten und Rieden präsentiert und damit ein direkter Vergleich möglich.
Ein Tour de Vin Pass kann für 59€ erworben werden. Wer nicht an allen Terminen teilnehmen kann, hat zudem die Möglichkeit, günstigere Einzeltickets für einzelne Veranstaltungen zu erwerben. Am schönsten und kaum zu übertreffen ist jedoch das Erlebnis als Ganzes: eine genussvolle Reise von Frühling bis Winter, von Region zu Region.
Weitere Informationen finden Sie HIER
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für die diesjährige Tour de Vin 5x2 Tour de Vin Pässe, mit denen Sie an jedem der fünf Termine teilnehmen können! Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und mit ein wenig Glück sind Sie einer der glücklichen Gewinner. Teilnahmeschluss ist der 17. April, 09:00 Uhr.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle teilnehmenden Abonnenten des „Niederösterreich-Newsletters“ gute Nachrichten. Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.