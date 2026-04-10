Die „Krone“ lädt Sie zur Tour de Vin ein

Ein Tour de Vin Pass kann für 59€ erworben werden. Wer nicht an allen Terminen teilnehmen kann, hat zudem die Möglichkeit, günstigere Einzeltickets für einzelne Veranstaltungen zu erwerben. Am schönsten und kaum zu übertreffen ist jedoch das Erlebnis als Ganzes: eine genussvolle Reise von Frühling bis Winter, von Region zu Region.

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