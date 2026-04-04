Schöberl verliert mit Oxford Duell gegen Cambridge

Der Oberösterreicher Julian Schöberl hat am Samstag mit dem Oxford-Achter die 171. Auflage des Ruder-Duells mit Cambridge deutlich verloren.
Cambridge stellte im seit 1829 auf der Themse in London ausgetragenen Wettstreit der Eliteuniversitäten auf 89:81-Siege, einmal hatte es ein Remis gegeben. Der 29-jährige Schöberl nahm als dritter Österreicher und als erster für Oxford am legendären „Boat Race“ über 6,8 km teil.
Alexander Leichter hatte 2015 mit Cambridge zu den Verlierern gezählt, Clemens Auersperg war 2016 siegreich geblieben. Auch diesmal gewannen die Hellblauen den traditionellen Prestigevergleich und feierten bei schwierigen Bedingungen mit kräftigem Wind den vierten Sieg in Serie.
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