Fivers visieren trotz Sorgen Heim-Finalevent an

Die Fivers hoffen auf volle Tribünen, wollen im HLA-Duell Achter gegen Elfter auch mit Leidenschaft das erste Mindestziel erreichen. „Im letzten Liga-Heimspiel gegen Hard konnten wir uns leider nicht mit einem Sieg belohnen“, meint Eckl nach dem 26:28 gegen den Titelaspiranten. „Die Spiele gegen Hollabrunn waren immer sehr eng und umkämpft. Wir werden alles geben, um beim Finalevent in der Sport Arena Wien dabei zu sein.“