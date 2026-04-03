Fivers visieren trotz Sorgen Heim-Finalevent an

Alle in die Halle! Für die Fivers steht am Freitagabend ein erstes Entscheidungsspiel an. Denn im Viertelfinale des ÖHB-Cups geht es gegen Hollabrunn, da soll gegen die in der Liga zuletzt stark punktenden Weiviertler der Einzug in das Final Four am 24. und 25. Arpil in der Sport Arena her.
K.-o.-Duell. Gibt‘s den Aufstieg in das Final Four in der Sport Arena Wien oder ist der Titeltraum vorzeitig vorbei? Für die Fivers-Handballer steht am Freitag (19.30 Uhr, live im Stream auf sportkrone.at) im Cup-Viertelfinale daheim in der Hollgasse gegen Hollabrunn sehr viel auf dem Spiel.
„Wir sind diese Saison angetreten, damit wir um Titel mitkämpfen“, betont Trainer Peter Eckl – wohlwissend, dass nicht alles ideal lief und nun der nächste Ausfall folgte: Danhel, nach Bruch der Speiche bereits operiert. Damit fehlen mit Heitzinger (Kreuzbandriss) und Sturz (Rücken) schon drei Kreisläufer. Gut, dass Brenneis im Winter zurückkam. „Der ,Lele’ ist der einzige gelernte Kreis, der übrig bleibt, war aber bis Dienstag krank“, so Eckl. „Wir müssen taktisch und spielerisch kreativ sein.“
Die Fivers hoffen auf volle Tribünen, wollen im HLA-Duell Achter gegen Elfter auch mit Leidenschaft das erste Mindestziel erreichen. „Im letzten Liga-Heimspiel gegen Hard konnten wir uns leider nicht mit einem Sieg belohnen“, meint Eckl nach dem 26:28 gegen den Titelaspiranten. „Die Spiele gegen Hollabrunn waren immer sehr eng und umkämpft. Wir werden alles geben, um beim Finalevent in der Sport Arena Wien dabei zu sein.“
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