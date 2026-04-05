Zu Ostern: Tierische Düfte und Eierköniginnen

Sei es in London beim Kulturausflug, im fernen Portugal oder in Kärnten, das Osterfest steht bei den VIPs im Zeichen der Familie und der Tradition.
Egal, ob mit kirchlich begleiteter Zeremonie oder ohne, das Osterfest steht bei allen rot unterstrichen im Kalender als Familienfest eingetragen. Da kann es schon mal sein, dass man extra für die Liebsten in Richtung Portugal abhebt – so wie Kaiserenkel Karl Habsburg. Seine Frau Christian stammt aus einer portugiesischen Unternehmerdynastie. Bei ihr wird gefeiert, „Wobei ich beim Ostereiersuchen nicht zu den Suchern, sondern zu den Versteckern zähle ...“
Ebenso in die Ferne zieht es Bühnenallrounderin Missy May, „Es wird ein Theaterurlaub in London, mit Kindern. Ja, die haben sich das genau so gewünscht!“, erzählt sie über ihre Feiertage.
„Wenn‘s anfängt zu riechen“
Bei Kabarettist Andreas Ferner muss es gar nicht weit weg sein und schon gar nicht dann, wenn es darum geht, die versteckten Osternester wiederzufinden. Denn der „Herr Professor“ vergisst öfters, wo er alles hingepackt hat. Es taucht dann aber wieder auf, wird quasi „gefunden“: „Wenn’s anfängt zu riechen ...“
Diesbezüglich ganz vorne mit dabei ist „Maria Theresia“-Musicalstar Nienke Latten. Sie findet, wie sie sagt, immer, „die meisten Eier“. Wobei sie mitunter im Vergleich zu SOKO-Star Julia Cencig völlig chancenlos ist, wenn es um das Finden von Essbarem geht. Okay, wir müssen präziser werden: Eigentlich ist es nicht Cencig selbst, sondern ihre Labradorhündin „Fanny“. Beim Großfamilien-Nesterlsuchen in Kärnten ist die Vierbeinerin allen immer um eine ... Nasenlänge voraus.
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