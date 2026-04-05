Zu Ostern: Tierische Düfte und Eierköniginnen

Zu Ostern ist Alleskönnerin Missy May mit ihren Liebsten in London, um sich mit allen gemeinsam diverse Theaterstücke anzuschauen. „Ich bin mit der ganzen Familie und den Kindern unterwegs. Sie freuen sich auch darüber, weil sie haben sich das auch selbst ausgesucht.“ Und weiter: „Das ist heuer unser einziger Urlaub, weil im Sommer werde ich die ganze Zeit über Theater spielen.“ (Bild: Alexander Tuma)