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So feiern die VIPs

Zu Ostern: Tierische Düfte und Eierköniginnen

Adabei Österreich
05.04.2026 06:00
Zu Ostern ist Alleskönnerin Missy May mit ihren Liebsten in London, um sich mit allen gemeinsam ...
Zu Ostern ist Alleskönnerin Missy May mit ihren Liebsten in London, um sich mit allen gemeinsam diverse Theaterstücke anzuschauen. „Ich bin mit der ganzen Familie und den Kindern unterwegs. Sie freuen sich auch darüber, weil sie haben sich das auch selbst ausgesucht.“ Und weiter: „Das ist heuer unser einziger Urlaub, weil im Sommer werde ich die ganze Zeit über Theater spielen.“(Bild: Alexander Tuma)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Sei es in London beim Kulturausflug, im fernen Portugal oder in Kärnten, das Osterfest steht bei den VIPs im Zeichen der Familie und der Tradition.

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Egal, ob mit kirchlich begleiteter Zeremonie oder ohne, das Osterfest steht bei allen rot unterstrichen im Kalender als Familienfest eingetragen. Da kann es schon mal sein, dass man extra für die Liebsten in Richtung Portugal abhebt – so wie Kaiserenkel Karl Habsburg. Seine Frau Christian stammt aus einer portugiesischen Unternehmerdynastie. Bei ihr wird gefeiert, „Wobei ich beim Ostereiersuchen nicht zu den Suchern, sondern zu den Versteckern zähle ...“

Ebenso in die Ferne zieht es Bühnenallrounderin Missy May, „Es wird ein Theaterurlaub in London, mit Kindern. Ja, die haben sich das genau so gewünscht!“, erzählt sie über ihre Feiertage.

„Wenn‘s anfängt zu riechen“
Bei Kabarettist Andreas Ferner muss es gar nicht weit weg sein und schon gar nicht dann, wenn es darum geht, die versteckten Osternester wiederzufinden. Denn der „Herr Professor“ vergisst öfters, wo er alles hingepackt hat. Es taucht dann aber wieder auf, wird quasi „gefunden“: „Wenn’s anfängt zu riechen ...“

„Es ist ohnehin schwierig, alle zusammenzubringen, weil zum Beispiel, so wie mein Sohn, viele ...
„Es ist ohnehin schwierig, alle zusammenzubringen, weil zum Beispiel, so wie mein Sohn, viele meiner Liebsten beruflich unterwegs sind“, sagt Karl Habsburg über seinen Ausflug nach Portugal – am liebsten mit der Familie. So wie das Ostereiersuchen, „Wobei ich nicht zu den Suchern, sondern zu den Versteckern zähle.“(Bild: Alexander Tuma)
„Maria Theresia“- Star Nienke Latten zelebriert Ostern heuer das erste Mal mit ihrer ...
„Maria Theresia“- Star Nienke Latten zelebriert Ostern heuer das erste Mal mit ihrer Schwiegerfamilie in Niederösterreich. Eier suchen steht hier an oberster Stelle: „Ich habe immer gewonnen und die meisten Eier gefunden.“(Bild: Alexander Tuma)
Traditionell feiert Kabarettist Andreas Ferner: Erst ein feines Frühstück, dann die ...
Traditionell feiert Kabarettist Andreas Ferner: Erst ein feines Frühstück, dann die Osternest-Suche mit den Kids – nur dass nicht immer alles gefunden wird: „Als zerstreuter Professor vergesse ich oft die Verstecke – gefunden werden sie , wenn’s anfängt zu riechen“.(Bild: Alexander Tuma)
„Ich bin daheim in Kärnten, denn das ist eines unserer wirklichen Großfamilienevents“, verrät ...
„Ich bin daheim in Kärnten, denn das ist eines unserer wirklichen Großfamilienevents“, verrät SOKO-Star Julia Cencig. Und ihre Hündin „Fanny“? „Ihr verstecke ich auch immer etwas – sie findet ihre Sachen immer als Erste!“(Bild: Alexander Tuma)

Diesbezüglich ganz vorne mit dabei ist „Maria Theresia“-Musicalstar Nienke Latten. Sie findet, wie sie sagt, immer, „die meisten Eier“. Wobei sie mitunter im Vergleich zu SOKO-Star Julia Cencig völlig chancenlos ist, wenn es um das Finden von Essbarem geht. Okay, wir müssen präziser werden: Eigentlich ist es nicht Cencig selbst, sondern ihre Labradorhündin „Fanny“. Beim Großfamilien-Nesterlsuchen in Kärnten ist die Vierbeinerin allen immer um eine ... Nasenlänge voraus.

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