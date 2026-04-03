Boniface? „Er hat fit und fett verwechselt“

„Wir wussten, in welcher Verfassung er sich befindet. Er muss jetzt an seinem Fitness-Zustand arbeiten, und wir helfen ihm dabei. Da ist aber vor allem Victor in der Pflicht“, reagierte Werder-Boss Peter Niemeyer gegenüber der „Bild“ auf die erschreckenden Bilder von Boniface, der seit seiner Knie-OP (Knorpelschaden) vor drei Monaten wieder ins Training eingestiegen ist. Dabei habe er wohl „eine hohe einstellige Kilozahl zu viel auf den Rippen hat“, schrieb die „Bild“.