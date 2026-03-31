Graz99ers stellen in Halbfinal-Serie auf 2:0!

Powerplay-Doppelschlag entscheidet die Partie

Deutlich öfter aber saßen an diesem Abend die Gastgeber auf der Strafbank. So auch früh im Schlussdrittel, in dem die 99ers durch Lukas Haudum (41.) und erneut Conley (42.) per Powerplay-Doppelschlag auf 4:0 davonzogen. Fehervar verkürzte in Unterzahl zwar rasch durch Trevor Cheek (44.), ein weiterer Treffer der Heimischen zählte wegen Abseits doch nicht.