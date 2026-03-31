Graz99ers stellen in Halbfinal-Serie auf 2:0!

Österreichs neuer Eishockey-Meister liegt im Halbfinale der ICE Hockey League voll auf Kurs! Die Graz99ers legten in Szekesfehervar einen staubtrockenen 5:1-Auswärtssieg nach und stellten in der „Best of Seven“-Serie auf 2:0. Den Weg zum ersten Grazer Sieg in Ungarn seit 1272 Tagen bereitete am Dienstag ein Blitzstart. Spiel 3 ist am Donnerstag (18.30 Uhr) in Graz angesetzt.
Der Grunddurchgangssieger startete vor 4600 Zuschauern überfallsartig, nach elf Sekunden hielt Manuel Ganahl erfolgreich im Zentrum den Schläger hin. Als es im zweiten Drittel ruppiger wurde, bauten die Grazer ihre Führung aus.
Zwar zählte das vermeintliche 2:0 (25.) nach längerer Schiedsrichterberatung nicht, im 4-gegen-4 aber schoss Kevin Conley, bereits Assistgeber zum 1:0, präzise ein (32.). Unmittelbar davor war der Grazer Josh Currie wegen Stockschlags vorzeitig unter die Dusche geschickt worden.
Powerplay-Doppelschlag entscheidet die Partie
Deutlich öfter aber saßen an diesem Abend die Gastgeber auf der Strafbank. So auch früh im Schlussdrittel, in dem die 99ers durch Lukas Haudum (41.) und erneut Conley (42.) per Powerplay-Doppelschlag auf 4:0 davonzogen. Fehervar verkürzte in Unterzahl zwar rasch durch Trevor Cheek (44.), ein weiterer Treffer der Heimischen zählte wegen Abseits doch nicht.
In der Folge war Österreichs einziger verbliebener Beitrag im Playoff ungefährdet. Nick Swaney traf ins leere Tor zum Endstand. Im zweiten Halbfinale stellte Salzburg-Bezwinger Pustertal bei Olimpija Ljubljana mit einem 3:0 ebenfalls auf 2:0.
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