Warum ein kleines Fernglas am Berg groß rauskommt!

Wer das ultrakompakte CL Curio kennt – das leichteste Fernglas aus dem Hause Swarovski Optik – wird beim CL Companion sofort den Unterschied spüren: mehr Größe, mehr Griffkomfort und vor allem ein deutlich erweitertes Seherlebnis. Während das CL Curio auf maximale Mobilität und minimales Gewicht ausgelegt ist, positioniert sich das CL Companion als vielseitiger Allrounder mit spürbar gesteigerter optischer Leistung. Es schließt damit die Lücke zwischen den kompakten Einsteigermodellen und den hochpreisigen Premium-Ferngläsern der Marke und fungiert als idealer Übergang in die Spitzenklasse – ohne dabei auf Flexibilität im alpinen Einsatz oder auf Reisen zu verzichten.