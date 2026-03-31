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Swarovski CL Companion

Warum ein kleines Fernglas am Berg groß rauskommt!

Bergkrone
31.03.2026 14:04
Bergführer Hannes Lexer testete für die „Bergkrone“ das neue CL Companion Fernglas von Swarovski ...
Bergführer Hannes Lexer testete für die „Bergkrone“ das neue CL Companion Fernglas von Swarovski Optik.(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Hannes Wallner
Von Hannes Wallner

Eine Klettertour beginnt unten. Am Einstieg. Dort entscheidet sich, ob eine Route logisch durch die Wand führt oder zur Lotterie wird! Wer im Fels unterwegs ist, kennt diesen Moment: den Blick nach oben, das Abtasten der Wand, das Abschätzen von Linien, Griffen und Sicherungen. Vieles bleibt dabei Interpretation. Genau hier setzt ein Ausrüstungsdetail an, das lange unterschätzt wurde.

 

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Mit dem neuen CL Companion haben die Tiroler von Swarovski Optik ein Fernglas entwickelt, das diese Lücke schließt. Kompakt gebaut, rund 550 Gramm leicht und bewusst auf einfache Handhabung reduziert, passt es in den Alltag von Kletterern und Bergsteigern.

Am Kanzianiberg oder in vergleichbaren Klettergärten ist diese Entwicklung bereits sichtbar. Die „Bergkrone“ bat Bergführer Hannes Lexer das CL Companion gezielt zu nutzen, um Routen im Klettergarten vorab zu analysieren.

Das CL Companion-Testfernglas in der für Swarovski Optik untypischen, jedoch modernen ...
Das CL Companion-Testfernglas in der für Swarovski Optik untypischen, jedoch modernen Farbvariante Safari Brown sowie neuer, auffälliger Trageriemen-Lösung.(Bild: Hannes Wallner)

Was auf den ersten Blick wie ein Detail wirkt, verändert für Hannes die Vorbereitung grundlegend. Umlenker lassen sich prüfen, Hakenabstände besser einschätzen, brüchige Passagen erkennen. Gerade nach dem Winter, wenn Frost und Steinschlag ihre Spuren hinterlassen haben, wird dieser zusätzliche Blick zur Sicherheitsreserve.

Technisch liefert das CL Companion genau jene Eigenschaften, die im Gelände relevant sind. Die von Bergführer Hannes Lexer ausprobierte 8x30-Variante überzeugt mit einem weiten Sehfeld und ruhigem Einblick – ideal, um ganze Wandbereiche schnell zu erfassen. Die 10x30-Version würde vielleicht mehr Detailtiefe auf Distanz bringen, verlangt aber einen stabileren Blick.

Interessant ist laut Hannes, wie stark sich dadurch die Herangehensweise an eine Route verändern kann. Was früher oft im Vorstieg entschieden wurde, verlagert sich an den Wandfuß. Linien werden gelesen, Schlüsselstellen identifiziert, mögliche Probleme vorweggenommen. Das spart Zeit und reduziert Fehler.

Bergführer Hannes Lexer mit dem CL Companion von Swarovski Optik.
Bergführer Hannes Lexer mit dem CL Companion von Swarovski Optik.(Bild: Hannes Wallner)

Generell positioniert Swarovski Optik das Modell als kompaktes Premium-Fernglas für Reisen und Outdoor. Das CL Companion ist in den Farben Desert Orange, Mountain Green und Safari Brown zu einem Preis von 1290 Euro (8x30) oder 1320 Euro (10x30) erhältlich.

Wer das ultrakompakte CL Curio kennt – das leichteste Fernglas aus dem Hause Swarovski Optik – wird beim CL Companion sofort den Unterschied spüren: mehr Größe, mehr Griffkomfort und vor allem ein deutlich erweitertes Seherlebnis. Während das CL Curio auf maximale Mobilität und minimales Gewicht ausgelegt ist, positioniert sich das CL Companion als vielseitiger Allrounder mit spürbar gesteigerter optischer Leistung. Es schließt damit die Lücke zwischen den kompakten Einsteigermodellen und den hochpreisigen Premium-Ferngläsern der Marke und fungiert als idealer Übergang in die Spitzenklasse – ohne dabei auf Flexibilität im alpinen Einsatz oder auf Reisen zu verzichten.

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