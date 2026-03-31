Karriereende! „Skifahren ist eine Lebensschule“

„Und so ist die Zeit gekommen, dass ich die Tür zu einem neuen Lebensabschnitt öffne... Seit ich in der Grundschule Skirennen im Fernsehen gesehen habe, träumte ich davon, diese Emotionen erleben zu können. Mit grünem Licht die Ziellinie zu überqueren, auf den kultigsten Strecken der Welt anzutreten und Italien vertreten zu können, war für mich der Traum von Hannes Bambino, der wahr wird“, schrieb Zingerle in einem Instagram-Posting, versehen mit einer Bildercollage seiner Laufbahn.