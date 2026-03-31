Karriereende! „Skifahren ist eine Lebensschule“

Mit nur 30 Jahren zieht Hannes Zingerle einen Schlussstrich unter seine Karriere. Der Südtiroler Riesentorlauf-Spezialist verabschiedet sich mit emotionalen Worten.
„Und so ist die Zeit gekommen, dass ich die Tür zu einem neuen Lebensabschnitt öffne... Seit ich in der Grundschule Skirennen im Fernsehen gesehen habe, träumte ich davon, diese Emotionen erleben zu können. Mit grünem Licht die Ziellinie zu überqueren, auf den kultigsten Strecken der Welt anzutreten und Italien vertreten zu können, war für mich der Traum von Hannes Bambino, der wahr wird“, schrieb Zingerle in einem Instagram-Posting, versehen mit einer Bildercollage seiner Laufbahn.
Im Weltcup klassierte sich der 30-Jährige viermal in den Top 20. Sein bestes Resultat erzielte er im Jänner 2024 beim Riesenslalom von Schladming mit Rang 13. Erfolgreicher war er im Europacup, wo er insgesamt sechs Podestplätze feiern konnte – drei davon als Sieger.
Neben großen Emotionen und Adrenalin erlebte er auch die Schattenseiten des Sports. „Die Einsamkeit der Niederlagen, die schlaflosen Nächte, die ich damit verbracht habe, nach Erklärungen zu suchen, die ich nie erhalten habe, vor sehr fragwürdigen Entscheidungen, alles, was es leider auch in der Welt des Sports gibt“, so Zingerle.
Motivierende Worte
Zum Abschied richtet Zingerle eine Botschaft an junge Athletinnen und Athleten. „Mach weiter. Lass dir nicht von anderen sagen, wann es vorbei ist. Kämpfe für deine Träume, denn es ist egal, wie viele Schläge du einstecken kannst, sondern wie oft du aufstehst, lohnt sich wirklich.“ Geschenkt, so der Zurückgetretene, bekomme man im Ski-Zirkus nichts.
„Skifahren ist eine Lebensschule“
Und weiter: „Skifahren ist vor allem eine Lebensschule. Und selbst diejenigen, die in den Augen anderer als Niederlagen erscheinen mögen, für uns Träumer waren es kleine Siege.“
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