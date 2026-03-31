Aufreger nach Sieg: „Ist für Deutschland unwürdig“

Pfiffe und Antwort auf dem Platz

Auch beim Testspiel in Stuttgart stand Sané im Fokus. Bei seiner Einwechslung in der 78. Minute wurde der Offensivspieler ausgepfiffen. Sportlich antwortete er prompt: Mit einer Vorlage für Deniz Undav trug er zum 2:1-Sieg bei. „Ich hoffe und bitte jeden Fan, dass, wenn Leroy oder ein anderer Spieler reinkommt, dass man da nicht buht“, sagte Undav nach Spiel in der ARD: „Egal, was ein Spieler macht oder wie er ist, man sollte hinter der Mannschaft stehen. Es ist wichtig, dass wir als Mannschaft mit den Fans eine Einheit werden.“