Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Pfiffe gegen DFB-Star

Aufreger nach Sieg: „Ist für Deutschland unwürdig“

Fußball International
31.03.2026 10:33
Die Deutschen gewannen im Testspiel gegen Ghana knapp mit 2:1.
Die Deutschen gewannen im Testspiel gegen Ghana knapp mit 2:1.(Bild: AP/Associated Press/Matthias Schrader)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Matthias Sammer hat genug von der Kritik an Leroy Sané! Der BVB-Berater nimmt den Bayern-Star nach dem 2:1-Testspielsieg gegen Ghana in Schutz und spricht von einem „unwürdigen“ Umgang.

0 Kommentare

Vor dem Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ghana äußerte sich der Ex-Teamspieler bei Sky deutlich zur aktuellen Diskussion rund um das DFB-Team. „In solchen Phasen – jetzt der März, dann wartet die WM – wird viel geredet, alles wird übertrieben dargestellt“, erklärte Sammer. „Sane kann etwas im Eins gegen eins, in der Geschwindigkeit, was er auch in den letzten Qualifikationsspielen gezeigt hat. Da hieß es: Sané 1000 Prozent. Jetzt sagen wir: Sané 0 Prozent.“

Sammer deutlich: „Das ist für Deutschland ein bisschen unwürdig.“

Matthias Sammer
Matthias Sammer(Bild: AFP/APA)

Vertrauen in den Bundestrainer
Sammer plädiert dafür, die Entscheidung über eine mögliche WM-Nominierung dem Bundestrainer zu überlassen. „Ja, das war vielleicht jetzt gerade nicht gut genug“, räumte er ein, betonte aber gleichzeitig, dass bis zur Nominierung noch Zeit bleibe, um sich zu steigern.

Lesen Sie auch:
Deniz Undav traf in Minute 88 zum 2:1-Sieg der Deutschen. 
ÖFB-Team gewann 5:1
Undav rettet Deutschland Heimsieg gegen Ghana
30.03.2026
Reißleine gezogen
Vier Stunden nach Abpfiff: Ghana feuert Trainer!
31.03.2026

Pfiffe und Antwort auf dem Platz
Auch beim Testspiel in Stuttgart stand Sané im Fokus. Bei seiner Einwechslung in der 78. Minute wurde der Offensivspieler ausgepfiffen. Sportlich antwortete er prompt: Mit einer Vorlage für Deniz Undav trug er zum 2:1-Sieg bei. „Ich hoffe und bitte jeden Fan, dass, wenn Leroy oder ein anderer Spieler reinkommt, dass man da nicht buht“, sagte Undav nach Spiel in der ARD: „Egal, was ein Spieler macht oder wie er ist, man sollte hinter der Mannschaft stehen. Es ist wichtig, dass wir als Mannschaft mit den Fans eine Einheit werden.“

Leroy Sane
Leroy Sane(Bild: GEPA)

Noch deutlicher wurde DFB-Goalie Alexander Nübel. Er betitelte die Aktion der Fans als „absoluten Schwachsinn“.

Bundestrainer Julian Nagelsmann erinnerte: „Ich habe einmal was zu den Fans gesagt, da habe ich einen Shitstorm kassiert. Generell finde ich es nicht schön wenn unsere Spieler ausgepfiffen werden.“

DFB-Bundestrainer Julian Nagelsmann
DFB-Bundestrainer Julian Nagelsmann(Bild: AP/Associated Press/Matthias Schrader)

Sein Appell an die Fans lautete: „Wenn die Spieler den Adler auf der Brust tragen, dann sollten wir sie so lange tragen, wie sie den Adler auf der Brust tragen. Wenn es irgendwann nicht mehr der Fall ist und auf Klubebene, dann finde ich es auch nicht schön, kann es aber verstehen. Bevor er die erste Aktion hatte, ihn auszupfeifen, finde ich nicht super fair.“

„Man sollte einem Bundestrainer vertrauen“
Die Debatte um einzelne Spieler sieht Sammer kritisch. „Ich kriege es mit, lese auch einiges, aber ich bin gerade amüsiert, welche Diskussionen wir führen über einzelne Personen.“

Sein abschließender Appell: „Man sollte einem Bundestrainer ein Stück weit vertrauen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
31.03.2026 10:33
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Ex-ORF-Star wird des Missbrauchs beschuldigt
192.944 mal gelesen
Krone Plus Logo
Sophie H. ist heute 54, verheiratet und Kanzleiangestellte: „Ich wollte einfach nur, dass er ...
Steiermark
Schock: Star-Trompeter bricht live im TV zusammen
154.563 mal gelesen
Toni Maier, hier bei einem früheren Auftritt, brach Samstagabend zusammen. 
Society International
Arnie-Sohn holt sich dreifachen Bodybuilding-Sieg
123.162 mal gelesen
Joe Baena trat am Wochenende in Papas Fußstapfen: Der Sohn von Arnold Schwarzenegger konnte sich ...
Gericht
Illegaler rammt Frau am Schutzweg, niemand haftet
883 mal kommentiert
Auf diesem Schutzweg in Wien-Landstraße rammte der Inder Ende 2022 die dreifache Mutter am ...
Medien
Luxusproblem! Das sind die ORF-Gagenkaiser
871 mal kommentiert
Ziemlich beste Freunde: Der beurlaubte Generaldirektor Roland Weißmann und Sicherheitschef Pius ...
Kolumnen
Den fetten Audi zurückgeben, Herr Schellhorn!
783 mal kommentiert
Die Wahl des Dienstautos von Staatssekretär Schellhorn sorgte bereits im Mai 2025 für emotionale ...
Mehr Fußball International
Pfiffe gegen DFB-Star
Aufreger nach Sieg: „Ist für Deutschland unwürdig“
Reißleine gezogen
Vier Stunden nach Abpfiff: Ghana feuert Trainer!
Ansage vor Duell
Stichelei: „Sie haben Angst und viel zu verlieren“
Klare Regeln gefordert
„Dieses Feilschen um junge Menschen ist nicht gut“
Teamchef schmunzelt
Rangnick: „Bis Dienstag geht sich das nicht aus“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf