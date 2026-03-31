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Super Bowl 2029 zurück in Las Vegas!

US-Sport
31.03.2026 09:25
Schon 2024 war Las Vegas Ausrichter des wichtigsten Footballspiels des Jahres, damals besiegten ...
Schon 2024 war Las Vegas Ausrichter des wichtigsten Footballspiels des Jahres, damals besiegten die Kansas City Chiefs die San Francisco 49ers 25:22.(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Ethan Miller)
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Von krone Sport

Die NFL hat die Super Bowl zum zweiten Mal nach Las Vegas vergeben. Das teilte die National Football League nach einer Abstimmung durch die Team-Besitzer mit. Super Bowl LXIII soll im Februar 2029 im Allegiant Stadium der Las Vegas Raiders ausgetragen werden. 

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Die Arena hat eine Kapazität von rund 65.000 Sitzplätzen. Zuletzt war Las Vegas im Jahr 2024 Gastgeber, als die Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers gewannen.

„Super Bowl LVIII hat eindrucksvoll gezeigt, welch großartige Dimensionen, welche Energie und welche Gastfreundschaft die Stadt globalen Events verleiht“, wird NFL-Commissioner Roger Goodell zitiert. Man freue sich darauf, 2029 „ein noch besseres Erlebnis zu schaffen“.

Nächste Saison im SoFi Stadium
Der Super Bowl zum Ende der kommenden Saison, am 14. Februar 2027, findet im SoFi Stadium im Großraum Los Angeles an der Westküste statt. Danach geht es 2028 in den Süden nach Atlanta ins Mercedes-Benz Stadium.

Zuletzt hatten die Seattle Seahawks im Levi‘s Stadium der San Francisco 49ers den Super Bowl gegen die New England Patriots gewonnen.

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