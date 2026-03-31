Super Bowl 2029 zurück in Las Vegas!

Die NFL hat die Super Bowl zum zweiten Mal nach Las Vegas vergeben. Das teilte die National Football League nach einer Abstimmung durch die Team-Besitzer mit. Super Bowl LXIII soll im Februar 2029 im Allegiant Stadium der Las Vegas Raiders ausgetragen werden.
Die Arena hat eine Kapazität von rund 65.000 Sitzplätzen. Zuletzt war Las Vegas im Jahr 2024 Gastgeber, als die Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers gewannen.
„Super Bowl LVIII hat eindrucksvoll gezeigt, welch großartige Dimensionen, welche Energie und welche Gastfreundschaft die Stadt globalen Events verleiht“, wird NFL-Commissioner Roger Goodell zitiert. Man freue sich darauf, 2029 „ein noch besseres Erlebnis zu schaffen“.
Nächste Saison im SoFi Stadium
Der Super Bowl zum Ende der kommenden Saison, am 14. Februar 2027, findet im SoFi Stadium im Großraum Los Angeles an der Westküste statt. Danach geht es 2028 in den Süden nach Atlanta ins Mercedes-Benz Stadium.
Zuletzt hatten die Seattle Seahawks im Levi‘s Stadium der San Francisco 49ers den Super Bowl gegen die New England Patriots gewonnen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.