Der kalte Kaffee ist vor jedem Training Pflicht

Ein kurzer Antritt, vorbei an Brasiliens David Luiz und die Kugel ins linke Kreuzeck geknallt. „Ich habe schon einfachere Tore erzielt“, lacht Ivan Ljubic. Der beim letzten Liga-1:1 gegen Champions-League-Teilnehmer Pafos seine Torpremiere für Apollon Limassol feierte, nach seinem LASK-Abschied seit Sommer auf Zypern spielt, dort gesetzt ist. „Die Menschen sind hier entspannter, die Organisation schreitet langsamer voran. Der Klub ist aber gut aufgestellt“, sagt der Ex-U21-Teamspieler. Mit Aris und AEL Limassol teilt man sich ein Stadion, die längste Auswärtsfahrt dauert eineinhalb Stunden, weshalb erst am Spieltag angereist wird.