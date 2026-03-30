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Ljubic auf Zypern

Der kalte Kaffee ist vor jedem Training Pflicht

Fußball International
30.03.2026 06:30
Ivan Ljubic jubelte über sein erstes Tor auf Zypern.
Ivan Ljubic jubelte über sein erstes Tor auf Zypern.(Bild: Privat)
Porträt von Lukas Schneider
Von Lukas Schneider

Mittelfeld-Stütze Ivan Ljubic träumt mit Apollon Limassol von einem Titel. Euphorie wurde entfacht, die Leute sind auf Zypern entspannter. 

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Ein kurzer Antritt, vorbei an Brasiliens David Luiz und die Kugel ins linke Kreuzeck geknallt. „Ich habe schon einfachere Tore erzielt“, lacht Ivan Ljubic. Der beim letzten Liga-1:1 gegen Champions-League-Teilnehmer Pafos seine Torpremiere für Apollon Limassol feierte, nach seinem LASK-Abschied seit Sommer auf Zypern spielt, dort gesetzt ist. „Die Menschen sind hier entspannter, die Organisation schreitet langsamer voran. Der Klub ist aber gut aufgestellt“, sagt der Ex-U21-Teamspieler. Mit Aris und AEL Limassol teilt man sich ein Stadion, die längste Auswärtsfahrt dauert eineinhalb Stunden, weshalb erst am Spieltag angereist wird.

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