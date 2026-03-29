Medaillenjägerin ist selbst ihre größte Kritikerin

Olympia-Debüt

Doch damit nicht genug: In dieser Saison durfte sie auch erstmalig Olympia-Luft schnuppern – neue Eindrücke, große Bühne und wertvolle Erfahrungen. „Olympia war richtig cool. Das hat die Saison perfekt gemacht“, grinste die Junioren-Weltmeisterin. Und genau dorthin will sie auch in Zukunft. Ziel ist es, sich im Weltcup zu etablieren und sich weiterzuentwickeln. „Ich freue mich auf all das, was noch so kommt“, meinte Bucher.