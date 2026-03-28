Hofburg-Kaiser | Wehrschütz FPÖ-Kandidat?

Kaiser in der Hofburg. ORF-Pressestunde mit dem Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser im September 2023. Ich hatte den allseits geachteten Sozialdemokraten, den viele lieber als Andreas Babler, der kurz zuvor das Duell um die Parteispitze gegen Hans Peter Doskozil gewonnen hatte, als Nummer 1 gesehen hätten, gefragt, ob er noch eine größere Rolle in der Bundes-SPÖ spielen werde. Nein, ihm reiche die Vize-Parteiobmannschaft, ansonsten sehe er seine Aufgabenstellung in Kärnten. Da waren noch 30 Sekunden Sendezeit, gerade genug, um nachzustoßen: Die Hofburg ist für Sie auch nicht interessant? „Schauen S’, Kaiser in der Hofburg hat es schon gegeben, das müssen wir nicht wiederholen“, replizierte er schlagfertig und schmunzelnd.
Wehrschütz FPÖ-Kandidat? Nun endet am Dienstag Kaisers Amtszeit in Kärnten. Im aktuellen Interview mit der Sonntags-„Krone“ antwortet er auf die Hofburg-Frage, „dieses Gerücht ehrt sehr. In meiner Lebensplanung ist es nicht vorgesehen.“ Doch auch das Amt des Landeshauptmanns war nicht in Kaisers Lebensplanung ... Denn, wenn die FPÖ einen chancenreichen Bewerber findet, dann ändert sich Kaisers Lebensplanung vielleicht. Wird doch neuerdings – siehe Bischofberger-Interview heute in der „Krone“ – ORF-Journalist Christian Wehrschütz als FPÖ-Kandidat gehandelt. Der winkt zwar ab wie Kaiser, aber gesteht wie dieser, es sei „ausgesprochen ehrenvoll“, genannt zu werden. Welche Ehre erst, Bundespräsident zu sein.
Kommen Sie gut durch den Sonntag!
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