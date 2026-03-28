Hofburg-Kaiser | Wehrschütz FPÖ-Kandidat?

Kaiser in der Hofburg. ORF-Pressestunde mit dem Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser im September 2023. Ich hatte den allseits geachteten Sozialdemokraten, den viele lieber als Andreas Babler, der kurz zuvor das Duell um die Parteispitze gegen Hans Peter Doskozil gewonnen hatte, als Nummer 1 gesehen hätten, gefragt, ob er noch eine größere Rolle in der Bundes-SPÖ spielen werde. Nein, ihm reiche die Vize-Parteiobmannschaft, ansonsten sehe er seine Aufgabenstellung in Kärnten. Da waren noch 30 Sekunden Sendezeit, gerade genug, um nachzustoßen: Die Hofburg ist für Sie auch nicht interessant? „Schauen S’, Kaiser in der Hofburg hat es schon gegeben, das müssen wir nicht wiederholen“, replizierte er schlagfertig und schmunzelnd.