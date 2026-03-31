„Karriere-Highlight! Das erlebt man nicht so oft“

Jonas Mayer im TV-Interview! Der Aufsteiger des SV Ried, frischgebackener „Krone“-Lotterien-Jungstar des Jahres, spricht mit Moderator Michael Fally über sein bisheriges Karriere-Highlight, seine Rolle als Bundesliga-Stammspieler, den Kampf um den Klassenerhalt und seine persönlichen Pläne.