Holt Miron Muslic Milan-Stürmer nach Schalke?

Füllkrug als Dzeko-Nachfolger?

Und sollte der 40-jährige Bosnier nach der Saison seinen Rücktritt erklären und im Falle des Aufstiegs nicht den Gang in die Bundesliga mitmachen, schwirrt derzeit als möglicher Nachfolger der Name von Niclas Füllkrug herum. Der 33-Jährige, der 24 Länderspiele für das deutsche Nationalteam bestritten hat, ist derzeit von Premier-League-Klub West Ham an Milan ausgeliehen.