Holt Miron Muslic Milan-Stürmer nach Schalke?

Plant der deutsche Kultklub Schalke 04 einen Transfercoup? Italienischen Medienberichten zufolge könnte im Falle des Aufstiegs in die Bundesliga ein Stürmer von Milan im Ruhrpott landen.
Die Schalker mit dem österreichischen Trainer Miron Muslic liegen in der zweiten Liga auf dem ersten Platz und haben gute Chancen, die Rückkehr in Bundesliga zu schaffen. Im Winter hatte der Traditionsverein mit der Verpflichtung von Sturm-Oldie Edin Dzeko – er wurde von Rom losgeeist – für einen echten Coup gesorgt.
Füllkrug als Dzeko-Nachfolger?
Und sollte der 40-jährige Bosnier nach der Saison seinen Rücktritt erklären und im Falle des Aufstiegs nicht den Gang in die Bundesliga mitmachen, schwirrt derzeit als möglicher Nachfolger der Name von Niclas Füllkrug herum. Der 33-Jährige, der 24 Länderspiele für das deutsche Nationalteam bestritten hat, ist derzeit von Premier-League-Klub West Ham an Milan ausgeliehen.
Die Aussicht auf viel Spielzeit ist derzeit überschaubar, weshalb italienische Medien wissen wollen, dass Füllkrug eine Rückkehr nach Deutschland anstreben soll und im Falle von Schalkes Aufstieg im Sommer durchaus ein Thema werden könnte beim Klub von Miron Muslic.
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