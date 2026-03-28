„Auto völlig unfahrbar!“ Verstappen in Q2 draußen

„Wieder ein schlechter Tag“

Sprach‘s und ließ sich von seinem Team in die Box schieben. Im Interview mit ServusTV gab er sich dann durchaus gefasst. Aber auch ernüchtert. „Wir haben viele Probleme im Auto“, so Verstappen: „Es gibt keine Balance, du kannst überhaupt nicht am Limit fahren. Es reagiert in jeder Kurve anders.“ Schlussfolgerung: „Es war wieder ein schlechter Tag für uns.“ Sein Blick aufs Rennen? „Wir müssen viel analysieren.“