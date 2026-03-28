„Auto völlig unfahrbar!“ Verstappen in Q2 draußen

Da war jemand recht sauer! Max Verstappen schied beim Qualifying für den Grand Prix in Suzuka in Q2 aus – aufrund eines „völlig unfahrbaren“ Autos, wie er via Boxenfunk meinte.
Es sah schon nicht gut aus, roch während des gesamten Qualifyings nach einem Debakel für Red Bull. Und tatsächlich: Ausgerechnet Arvid Lindblad von der Zweitvertretung der Bullen, der jüngste Fahrer im Feld, kickte den Niederländer aus den Top zehn. Ein weiterer Versuch ging sich für den vierfachen Weltmeister nicht mehr aus. Bitter!
„Etwas stimmt nicht“
Was war da los? „Max fühlt sich mit diesem Auto nicht wohl“, kommentierten die ServusTV-Experten während der Live-Übertragung. Der Hauptdarsteller ging‘s deftiger an: „Da stimmt etwas nicht“, so ein mürrischer Verstappen via Boxenfunk: „Das Auto ist völlig unfahrbar.
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„Wieder ein schlechter Tag“
Sprach‘s und ließ sich von seinem Team in die Box schieben. Im Interview mit ServusTV gab er sich dann durchaus gefasst. Aber auch ernüchtert. „Wir haben viele Probleme im Auto“, so Verstappen: „Es gibt keine Balance, du kannst überhaupt nicht am Limit fahren. Es reagiert in jeder Kurve anders.“ Schlussfolgerung: „Es war wieder ein schlechter Tag für uns.“ Sein Blick aufs Rennen? „Wir müssen viel analysieren.“
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