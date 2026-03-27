Nach blutigem Olympia-Unfall: Athletin zeigt Narbe

„Sehe doppelt, wenn ich nach oben schaue“

Neben der tiefen Schnittwunde stellten die Ärzte damals auch eine Fraktur im Gesicht fest. „Ich habe ein Titangitter in der Augenhöhle unter meinem Auge. Außerdem habe ich immer noch einen Knochenbruch unter meiner Augenbraue“, berichtete Sellier. Besonders problematisch sei derzeit ihre Sicht: „Das größte Problem ist, dass ich doppelt sehe, wenn ich nach oben schaue, und manchmal auch, wenn ich nach unten schaue.“