Nach blutigem Olympia-Unfall: Athletin zeigt Narbe

Dieser Horror-Sturz war bei den Olympischen Spielen nichts für schwache Nerven. Shorttrack-Läuferin Kamila Sellier wurde im Rennen von der Kufe einer Konkurrentin im Gesicht getroffen. Nun zeigte die Polin erstmals öffentlich die Narbe unter ihrem Auge.
Bei einem Auftritt in der polnischen TV-Sendung „Dzień Dobry TVN“ sprach die 25-Jährige offen über die Folgen der schweren Verletzung.
Der Unfall hatte sich beim 1500-Meter-Rennen der Winterspiele ereignet. Sellier wurde von der Kufe einer Konkurrentin knapp unter dem Auge getroffen und musste anschließend hinter einer Plane in der Ice Skating Arena von Mailand behandelt werden.
Die Bilder der blutüberströmten Athletin gingen damals um die Welt. Auf Instagram hatte Sellier zwar regelmäßig Updates gegeben, ihre Verletzung jedoch stets verborgen gehalten.
„Ich werde eine Narbe behalten“
Im polnischen Fernsehen zeigte sie die Narbe nun erstmals öffentlich. „Leider kommt es manchmal vor, dass wir von jemandem im Gesicht getroffen werden. Ich werde eine Narbe davontragen, vielleicht sehe ich auch etwas verschwommen, aber ich werde nicht aufgeben“, erklärte die Shorttrack-Läuferin.
„Sehe doppelt, wenn ich nach oben schaue“
Neben der tiefen Schnittwunde stellten die Ärzte damals auch eine Fraktur im Gesicht fest. „Ich habe ein Titangitter in der Augenhöhle unter meinem Auge. Außerdem habe ich immer noch einen Knochenbruch unter meiner Augenbraue“, berichtete Sellier. Besonders problematisch sei derzeit ihre Sicht: „Das größte Problem ist, dass ich doppelt sehe, wenn ich nach oben schaue, und manchmal auch, wenn ich nach unten schaue.“
In dieser schwierigen Zeit bekommt die Polin viel Unterstützung – vor allem von ihrer Familie. „Aber auch von Menschen auf der ganzen Welt. Ich habe so viele positive Nachrichten erhalten“, sagte Sellier.
Ihr Mann Diané, ebenfalls Shorttrack-Athlet und ebenfalls Gast in der Sendung, schilderte, wie schockiert er gewesen sei, als er die Bilder im Fernsehen sah. „Ich habe mich furchtbar gefühlt. Ich habe sofort das Team, den Trainer und alle angerufen, die dabei waren.“
Weitere Untersuchungen
Ganz überstanden ist die Verletzung noch nicht. Bereits vor einigen Wochen hatte Sellier erklärt, dass noch zahlreiche Termine beim Augenarzt anstehen. Ihr TV-Auftritt zeigt jedoch, dass sich die 25-Jährige nach den dramatischen Bildern aus Mailand langsam auf dem Weg der Besserung befindet.
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