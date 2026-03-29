Wie sich Regenwürmer im Garten am wohlsten fühlen

Früher nannte man ihn auch „reger Wurm“. Das lange, feuchte Tier ist ein verlässlicher Indikator für die biologische Gesundheit des Bodens und ein unverzichtbarer Helfer im ökologischen Gleichgewicht. Er spielt eine zentrale Rolle in der landwirtschaftlichen Produktion.
Gartenglück! Da ist der Wurm drin! Nämlich der Regenwurm, das Multitalent im Erdreich, der Superstar im biologischen Gartenbau. Er ist unser fleißigster und effektivster Helfer für eine optimale Bodenqualität, unermüdlich am Graben, Fressen, Verdauen und Ausscheiden. Er vertilgt Pflanzenreste und Bodenpartikel und verwandelt sie so in wertvollen, feinkrümeligen Wurmhumus, der siebenmal nährstoffreicher ist als normale Erde. Zu seiner Nahrung gehören auch viele Mikroorganismen, damit reduziert er Krankheitserreger und Parasiten.
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