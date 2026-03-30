Das „Krone“-Fußballfest 2026 ab 20.15 Uhr LIVE

Es ist die 59. Auflage des prestigeträchtigen „Krone“-Fußballfests! Wer wird Fußballerin des Jahres? Lotterien-Jungstar des Jahres? tipp3-Trainer des Jahres? Und wer Fußballer des Jahres? Die „Krone“-Leser haben gewählt und wir ehren die Gewinner heute. Um 20.15 Uhr geht‘s los, durch die Sendung führt Michael Fally