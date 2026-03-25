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So viel geben die Wiener für das Osterfest aus

Wien
25.03.2026 16:00
Seit Donnerstag ist der Ostermarkt in Schönbrunn geöffnet
Seit Donnerstag ist der Ostermarkt in Schönbrunn geöffnet(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Wien Krone
Von Wien Krone

Von Eiersuche bis Brunch: in der Karwoche wird Groß und Klein nicht fad. So mancher greift für das Fest auch tief in die Tasche.

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Rund 77 Prozent der Wiener beschenken ihre Liebsten laut KMU Forschung Austria zu Ostern. Knapp 50 Euro geben sie dafür pro Kopf aus. Besonders gefragt sind demnach heuer Fahrräder und Roller. Aber auch Schaukeln, Rutschen, Sandspielzeug, Bastelsets, Bücher und Stofftiere finden sich in den Osternestern.

Wer die Zeit bis zur großen Eier- und Geschenkesuche überbrücken will, für den gibt es in der gesamten Karwoche außerdem ein buntes Programm.

Bunte Rätselsuche und Osterhase am Schiff
So verteilt der Osterhase etwa im Haus des Meeres unter den tierischen Bewohnern Eier mit Buchstaben darauf. Wer sie richtig anordnen kann und das Lösungswort entdeckt, kann an einer großen Eiersuche teilnehmen. Als Hauptpreis winkt eine Reise nach Ägypten.

Kinder können im Haus des Meeres Eier suchen
Kinder können im Haus des Meeres Eier suchen(Bild: Haus des Meeres)
Auf jedem Ei steht ein Buchstabe
Auf jedem Ei steht ein Buchstabe(Bild: Haus des Meeres)

Am Ostersonntag lädt zudem die DDSG Blue Danube zu einer Themenschifffahrt ein. Auf Kinder warten dann eine Zaubershow, Spiele, der Osterhase und der Clown Poppo. Der Preis für Erwachsene beträgt 45 Euro, für Kinder bis einem Jahr ist die Fahrt gratis, für alle darüber kostet sie 39 Euro.

Kunstbegeisterte werden während der Ferien im Palais Liechtenstein fündig. Besucher können die Sonderausstellung „Noble Begierde. Eine Geschichte des europäischen Kunstmarkts“ bis 6. April bei freiem Eintritt erleben.

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Im Kulinarium 7 in der Sigmundsgasse wird es am 5. April wiederum einen Osterbrunch geben. Gäste dürfen sich auf feine Fischspezialitäten und saisonale Gerichte freuen. Reservierungen werden allerdings empfohlen.

Schönbrunner Ostermarkt geöffnet
Seit vergangener Woche laden auch die Ostermärkte auf der Freyung, am Hof und das Kalvarienbergfest in Hernals zum Flanieren ein. Mit Donnerstag öffnet auch der Oster- und Frühlingsmarkt in Schönbrunn mit 88 Ständen. Für Feinschmecker gibt es auch zahlreiches gastronomisches Angebot. 

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