So viel geben die Wiener für das Osterfest aus

Bunte Rätselsuche und Osterhase am Schiff

So verteilt der Osterhase etwa im Haus des Meeres unter den tierischen Bewohnern Eier mit Buchstaben darauf. Wer sie richtig anordnen kann und das Lösungswort entdeckt, kann an einer großen Eiersuche teilnehmen. Als Hauptpreis winkt eine Reise nach Ägypten.