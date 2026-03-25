Kilde schwärmt: „Sie war richtig nervös, aber …“

„Ersten Tränen seit Olympia“

In den Armen ihres Verlobten Aleksander Aamodt Kilde ließ Shiffrin ihren Emotionen nach dem Finale schließlich freien Lauf, dann sank sie in den Schnee und schlug die Hände ungläubig vors Gesicht. „Es ist sehr emotional. Das waren meine ersten Tränen seit Olympia. Ich bin so dankbar dafür, in dieser Position zu sein, und ich bin auch dankbar für den Zweikampf mit Emma. Was sie im ersten Durchgang gemacht hat, war spektakulär und zeigt, dass sie es kann“, sagte Shiffrin.