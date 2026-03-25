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Mika als Inspiration

Kilde schwärmt: „Sie war richtig nervös, aber …“

Ski Alpin
25.03.2026 20:19
Aleksander Aamodt Kilde freut sich für Mikaela Shiffrin!
Aleksander Aamodt Kilde freut sich für Mikaela Shiffrin!(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Aleksander Aamodt Kilde hat sich nach dem Gesamtweltcup-Triumph seiner Partnerin Mikaela Shiffrin überglücklich und inspiriert gezeigt. Die US-Amerikanerin sei in den vergangenen Wochen „richtig richtig nervös“ gewesen, so Kilde – und dennoch habe sie bis zum Schluss abgeliefert. 

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„Es ist einfach unfassbar. Das war schon eine verrückte Saison“, zeigte sich Kilde im ORF-Interview selbst überwältigt. Kurz zuvor hatte seine Partnerin Mikaela Shiffrin im letzten Rennen der Saison den Gewinn des Gesamtweltcups klargemacht. Shootingstar Emma Aicher hatte sie bis zum letzten Durchgang gefordert.

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„Ich glaube, in letzter Zeit war Mika jeden Tag richtig richtig nervös. Sie hat nicht gewusst, was sie tun soll“, so Kilde, der sich dann aber beeindruckt zeigte: „Aber sie hat sich voll fokussiert und geschafft, bis zum letzten Rennen alles zu geben.“

„Ersten Tränen seit Olympia“
In den Armen ihres Verlobten Aleksander Aamodt Kilde ließ Shiffrin ihren Emotionen nach dem Finale schließlich freien Lauf, dann sank sie in den Schnee und schlug die Hände ungläubig vors Gesicht. „Es ist sehr emotional. Das waren meine ersten Tränen seit Olympia. Ich bin so dankbar dafür, in dieser Position zu sein, und ich bin auch dankbar für den Zweikampf mit Emma. Was sie im ersten Durchgang gemacht hat, war spektakulär und zeigt, dass sie es kann“, sagte Shiffrin.

Mikaela Shiffrin mit der großen Kristallkugel.
Mikaela Shiffrin mit der großen Kristallkugel.(Bild: AFP/CORNELIUS POPPE)

Kilde ist stolz auf seine Verlobte und zieht aus ihrem Einsatz auch Kraft: „Es ist sehr inspirierend! Und dieser Erfolg ist einfach traumhaft“, so der Norweger abschließend. 

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