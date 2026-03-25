Steirer zwischen Stahlblöcken eingeklemmt: tot

Dabei geriet der Mann laut Polizei zwischen den transportierten Stahlblock und einen bereits gelagerten Stahlblock und erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Trotz rasch eingeleiteter Rettungsmaßnahmen sowie des schnellen Eintreffens von vier First-Respondern, dem Rettungsdienst und zwei Notärzten erlag der Obersteirer noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.