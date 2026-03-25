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Arbeitsunfall

Steirer zwischen Stahlblöcken eingeklemmt: tot

Steiermark
25.03.2026 20:17
Für den 37-jährigen Arbeiter kam jede Hilfe zu spät.
Für den 37-jährigen Arbeiter kam jede Hilfe zu spät.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Tragischer Arbeitsunfall in der Steiermark: Ein 37-Jähriger geriet zwischen zwei tonnenschwere Stahlblöcke und erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Trotz rascher Rettungsmaßnahmen erlag der Obersteirer noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

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In einem metallverarbeitenden Betrieb im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag kam es am Dienstagnachmittag zu einem tragischen Arbeitsunfall. Ein 37-Jähriger verlud einen mehreren Tonnen schweren Rohstahlblock mittels Funkfernbedienung auf eine Schwerlastpalette. 

Dabei geriet der Mann laut Polizei zwischen den transportierten Stahlblock und einen bereits gelagerten Stahlblock und erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Trotz rasch eingeleiteter Rettungsmaßnahmen sowie des schnellen Eintreffens von vier First-Respondern, dem Rettungsdienst und zwei Notärzten erlag der Obersteirer noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Ein Fremdverschulden liegt bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht vor. Das Arbeitsinspektorat führt weitere Erhebungen durch.

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