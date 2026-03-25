Fernando Alonso ist zum ersten Mal Vater geworden!

Baby-Alarm in der Formel 1: Aston-Martin-Star Fernando Alonso ist offenbar zum ersten Mal Vater geworden!
Der Spanier ist damit der vierte Pilot aus dem aktuellen Fahrer-Feld der Formel 1, der sich „Papa“ nennen darf – neben ihm handelt es sich dabei noch um Max Verstappen von Red Bull Racing, Nico Hülkenberg von Audi und Sergio Pérez von Cadillac.
Alonsos Lebensgefährtin Melissa Jiménez und dem Baby soll es nach Medienberichten aus Großbritannien gut gehen, eine eigene Stellungnahme zur Geburt gab es von dem Paar bisher allerdings nichts.
Was wenig verwunderlich ist, halten der Aston-Martin-Pilot und die DAZN-Moderatorin ihr Privatleben doch tunlichst aus der Öffentlichkeit heraus – gemeinsame Fotos gibt’s in den sozialen Medien keine.
Bereits früher am Tag hatten die Spekulationen rund um Alonso und die Niederkunft seiner Freundin Fahrt aufgenommen, als Aston Martin via X mitteilte, dass der Star-Pilot „aus persönlichen familiären Gründen etwas später an diesem Wochenende anreist und daher nicht am Medientag beim Großen Preis von Japan teilnehmen“ wird …
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