Fernando Alonso ist zum ersten Mal Vater geworden!

Bereits früher am Tag hatten die Spekulationen rund um Alonso und die Niederkunft seiner Freundin Fahrt aufgenommen, als Aston Martin via X mitteilte, dass der Star-Pilot „aus persönlichen familiären Gründen etwas später an diesem Wochenende anreist und daher nicht am Medientag beim Großen Preis von Japan teilnehmen“ wird …