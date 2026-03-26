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26. März: Jetzt Emporia Smartphones sichern

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26.03.2026 00:01
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Nutzen Sie Ihre Gewinnchance und holen Sie sich Ihr neues Smartphone.
Nutzen Sie Ihre Gewinnchance und holen Sie sich Ihr neues Smartphone.(Bild: Krone Kreativ)
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Von Promotion

Am heutigen Spieltag können Sie eines von 17 Emporia SMART.7lite Smartphones beim großen „Krone“-Ostergewinnspiel gewinnen. Jetzt HIER mitmachen und mit etwas Glück gewinnen!

Der Tagespreis: 
Das Emporia SMART.7lite überzeugt mit großem Display, übersichtlicher Bedienung und durchdachten Funktionen für den Alltag. Besonders praktisch: Die integrierte Notruffunktion sorgt für zusätzliche Sicherheit und macht das Smartphone zu einem zuverlässigen Begleiter.

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Aus organisatorischen Gründen wird dieses Gewinnspiel über Fa. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Wien (kurz: Mediaprint) abgewickelt.

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