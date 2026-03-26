26. März: Jetzt Emporia Smartphones sichern

Am heutigen Spieltag können Sie eines von 17 Emporia SMART.7lite Smartphones beim großen „Krone“-Ostergewinnspiel gewinnen. Jetzt HIER mitmachen und mit etwas Glück gewinnen!
Der Tagespreis:
Das Emporia SMART.7lite überzeugt mit großem Display, übersichtlicher Bedienung und durchdachten Funktionen für den Alltag. Besonders praktisch: Die integrierte Notruffunktion sorgt für zusätzliche Sicherheit und macht das Smartphone zu einem zuverlässigen Begleiter.
Nehmen Sie HIER an unserem Gewinnspiel teil und mit etwas Glück sind Sie einer von zahlreichen Gewinnern. Die Tagespreise werden unter allen gültigen Einsendungen am jeweils nächstfolgenden Werktag (MO-FR) verlost undin unserer Gewinnerliste veröffentlicht.
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Aus organisatorischen Gründen wird dieses Gewinnspiel über Fa. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Wien (kurz: Mediaprint) abgewickelt.