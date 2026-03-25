Rauris wird wieder zur Literaturhochburg

Seit 1971 finden in Rauris bereits die Literaturtage statt. Mit ihnen sollte Literatur und Kunst in entlegenere Gegenden Salzburgs gebracht werden. Jahrzehnte später lockt das Lesefestival die Massen ins idyllische Tauerntal. Bei der 55. Ausgabe der Rauriser Literaturtage, ab heute, Mittwoch, bis einschließlich Sonntag, wird der Platz im Mesnerhaus wieder rar. Auch weil eine Musikerin der literarische Stargast sein wird.