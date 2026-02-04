Rauriser Literaturtage begehen ihre 55. Auflage

Programm und Preisträger der 55. Rauriser Literaturtage stehen fest. Beim weit über die Grenzen von Salzburg hinaus bekannten Kulturfestival dreht sich heuer alles um das Thema „Lieben“.
Hochdekorierten Schriftstellern wie Marlene Streeruwitz, Norbert Gstrein oder Feridun Zaymoglu bietet das Pinzgauer Hochtal am Fuß der Tauern heuer genauso Platz wie neuen Gesichtern auf der Literaturbühne. Schreibwerkstatt, Uni-Workshop und Spoken Word haben bei den Literaturtagen mittlerweile neben den Lesungen der eingeladenen Autoren ihren fixen Platz im Programm gefunden.
Mit dem diesjährigen Thema „Lieben“ wollen die Literaturtage dessen umfassende Bedeutung zeigen. Von innigen Beziehungen bis hin zur überbordenden Enge, vom 25. bis 29. März, dreht sich im literarischen Rahmen von ganz Rauris alles nur darum. „In Zeiten globaler Herausforderungen habe Literatur und dieses Oberthema eine besondere Beziehung bekommen“, erklärte Stefan Schnöll, Kulturreferent des Landes.
Der Rauriser Literaturpreis, vom Land Salzburg gestiftet, geht 2026 an die Schweizer Musikerin und Autorin Sophie Hunger. In ihrem Debütroman „Walzer für Niemand“ zeichnet Hunger eine nicht alltägliche Freundschaft nach. In deren Zentrum steht die Musik. Sie ist es, die Hungers Erzählerin und Freund Niemand auf besondere Weise zusammenhält.
Den Förderungspreis, von Gemeinde Rauris und Land vergeben, erhielt dieses Jahr Andreas Neuhauser. Der Oberösterreicher, der in Salzburg lebt, überzeugte die Jury mit seinem Prosa-Text „Linz-Wegscheid“. Auch in ihm spiegelt sich das Thema „Nähe“ wider.
