Rauriser Literaturtage begehen ihre 55. Auflage

Mit dem diesjährigen Thema „Lieben“ wollen die Literaturtage dessen umfassende Bedeutung zeigen. Von innigen Beziehungen bis hin zur überbordenden Enge, vom 25. bis 29. März, dreht sich im literarischen Rahmen von ganz Rauris alles nur darum. „In Zeiten globaler Herausforderungen habe Literatur und dieses Oberthema eine besondere Beziehung bekommen“, erklärte Stefan Schnöll, Kulturreferent des Landes.