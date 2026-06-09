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Darum ist Otto Waalkes Glücksbringer für die EM

Beachvolleyball
09.06.2026 12:30
Christoph Dressler (re.) kämpft noch ums Ticket für die EM in Polen.
Christoph Dressler (re.) kämpft noch ums Ticket für die EM in Polen.(Bild: Volleyball World)
Porträt von Michael Gratzer
Von Michael Gratzer

Am Dienstag heben die Beachvolleyballer Christoph Dressler und Mathias Seiser zum Challenge-Event in der Türkei ab. In Alanya geht es für das Duo noch um eines der begehrten Tickets für die EM in Polen. Was die deutsche Comedy-Legende Otto Waalkes damit zu tun hat? Wir verraten es Ihnen!

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