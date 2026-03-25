„Wir haben die Einschläge von den Bomben gesehen“

Abgefangene Raketen, Drohnen-Angriffe, Flammen und Explosionen. Der Nahost-Krieg hat auch Bahrain getroffen. Ein ehemaliger Fußball-Profi – aktuell General Manager einer Akademie – ergriff die Flucht. Und berichtet in der „Krone“ von der prekären Situation am persischen Golf.
Ohrenbetäubender Alarm, dröhnende Fliegermotoren und Rauchschwaden. Dazu Detonationen von Raketen, Drohnen-Angriffe, die Gebäude in Flammen aufgehen lassen. Mittendrin war Stefan Rakowitz, der vor dem Nahost-Krieg floh und wieder in Österreich gelandet ist. Endlich!
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