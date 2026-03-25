„Wir haben die Einschläge von den Bomben gesehen“

Ohrenbetäubender Alarm, dröhnende Fliegermotoren und Rauchschwaden. Dazu Detonationen von Raketen, Drohnen-Angriffe, die Gebäude in Flammen aufgehen lassen. Mittendrin war Stefan Rakowitz, der vor dem Nahost-Krieg floh und wieder in Österreich gelandet ist. Endlich!