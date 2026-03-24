Streetfood Festival macht Halt in Tirol

Familienfreundliche Atmosphäre

Neben pikanten Snacks stehen auch süße Angebote wie Waffeln, Crêpes oder Mini‑Donuts bereit. Dazu kommen passende Getränke, von Erfrischungen bis zu warmen Begleitern. Die Veranstaltung ist familienfreundlich, der Eintritt frei, geöffnet ist jeweils am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr (Innsbruck am Sa & So bis 22 Uhr sowie Montag von 11 bis 20 Uhr). Wer Streetfood bislang nur aus Metropolen kennt, erlebt hier, wie vielseitig und alltagstauglich diese Form der Küche geworden ist und das mitten in Tirol.