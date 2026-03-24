Streetfood Festival macht Halt in Tirol

Das European Street Food Festival macht im Frühling Station in Innsbruck, St. Johann und Wörgl und bringt internationale Straßenküche direkt nach Tirol. Von herzhaften Klassikern bis zu exotischen Spezialitäten ist für jeden Geschmack etwas dabei – und mit etwas Glück gibt es Gastrogutscheine zu gewinnen!
Seit 2015 tourt das European Street Food Festival durch Österreich und hat bereits Millionen Gäste begeistert. An Food‑Trucks und Ständen werden Gerichte aus verschiedensten Ländern direkt vor den Augen der Besucher frisch zubereitet. Von Burgern über Currys bis zu vegetarischen und veganen Kreationen erwartet die Besucher eine vielzahl an kulinarischen Höhepunkten.
Familienfreundliche Atmosphäre
Neben pikanten Snacks stehen auch süße Angebote wie Waffeln, Crêpes oder Mini‑Donuts bereit. Dazu kommen passende Getränke, von Erfrischungen bis zu warmen Begleitern. Die Veranstaltung ist familienfreundlich, der Eintritt frei, geöffnet ist jeweils am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr (Innsbruck am Sa & So bis 22 Uhr sowie Montag von 11 bis 20 Uhr). Wer Streetfood bislang nur aus Metropolen kennt, erlebt hier, wie vielseitig und alltagstauglich diese Form der Küche geworden ist und das mitten in Tirol.
Vielfalt an drei Standorten
Tirol steht heuer gleich dreimal im Mittelpunkt: Den Auftakt macht Innsbruck vom 4. bis 6. April, gefolgt von St. Johann am 11. und 12. April. Den Abschluss bildet Wörgl vom 1. bis 3. Mai, wo erneut internationale Snacks und Süßspeisen auf die Besucher warten. Weitere Informationen zu den Tourstopps des European Street Food Festival in Österreich finden Sie HIER.
Gastrogutscheine gewinnen
Die „Krone“ verlost jeweils 10x2 Gastrogutscheine für die Stopps des European Streed Food Festivals in Tirol. Wählen Sie im untenstehenden Formular einfach Ihren Wunschstopp aus und mit ein wenig Glück gewinnen Sie. Teilnahmeschluss ist der 1. April, 09:00 Uhr.