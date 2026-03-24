Suchtklinik-Aus lässt die Folgekosten explodieren

Ein Hilferuf aus Wiens ältester und renommiertester Suchtklinik erschüttert die Gesundheitspolitik. Die Mitarbeiter des Anton Proksch Instituts haben einen eindringlichen offenen Brief verfasst. Die Botschaft ist unmissverständlich: Massiver Stellenabbau und drastische Budgetkürzungen gefährden nicht nur einzelne Arbeitsplätze, sondern die Existenz einer Institution, die für Tausende Suchtkranke die letzte Anlaufstelle darstellt.