Rowdy kam mit bewaffneten Angehörigen wieder

Ort des „Gefechts“ war die Robert-Lach-Gasse im Bezirk Floridsdorf. Gegen 18 Uhr riss bei dem 36-jährigen Anwohner endgültig der Geduldsfaden, nachdem er zuvor immer wieder einen Autofahrer mit quietschenden und durchdrehenden Reifen in den umliegenden Gassen gehört hatte. Der Lärmgeplagte ging zur Straße und stoppte den Verdächtigen, der in einem schwarzen BMW unterwegs war. Es entwickelte sich ein hitziges Wortgefecht zwischen den beiden, in dessen Folge dem 36-jährigen Anrainer offenbar die Sicherungen durchbrannten – er soll gegen die Seitentür des Autos getreten haben.