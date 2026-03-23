Schauspieler Barry Keoghan kämpft mit Online-Hass

Aus den sozialen Medien hatte sich Keoghan zurückgezogen. Aber er sei ein „neugieriger Mensch“, der immer wieder schaue, wie er oder seine Arbeit ankommen. Der Hass im Netz werde „zu einem Problem“, sagte er. Er gehe wegen dieser Dinge nirgendwo mehr hin. „Und wenn sich das dann auf deine Kunst auswirkt, wird es zu einem Problem, denn dann willst du nicht einmal mehr vor der Kamera stehen“, sagte er.