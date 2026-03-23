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„Ziehe mich zurück“

Schauspieler Barry Keoghan kämpft mit Online-Hass

Society International
23.03.2026 14:24
Barry Keoghan
Barry Keoghan(Bild: APA/2026 Getty Images)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der irische Schauspielstar Barry Keoghan („Saltburn“) hat nach eigener Aussage mit Anfeindungen im Internet zu kämpfen. „Es gibt viel Hass online, es gibt viel Missbrauch“, sagte der 33-Jährige in einem Interview des Radionetzwerkes Sirius XM. 

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Dabei gehe es auch um sein Aussehen. Das habe ihn dazu gebracht, „mich wirklich in mich selbst zurückzuziehen“, sagte Keoghan. Zudem sei es enttäuschend, „dass mein kleiner Bub all das lesen muss, wenn er älter wird“.

Der Ire ist unter anderem in dem Film „Peaky Blinders – The Immortal Man“ bei Netflix zu sehen. In einer Filmreihe über die Beatles spielt er Schlagzeuger Ringo Starr.

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Aus den sozialen Medien hatte sich Keoghan zurückgezogen. Aber er sei ein „neugieriger Mensch“, der immer wieder schaue, wie er oder seine Arbeit ankommen. Der Hass im Netz werde „zu einem Problem“, sagte er. Er gehe wegen dieser Dinge nirgendwo mehr hin. „Und wenn sich das dann auf deine Kunst auswirkt, wird es zu einem Problem, denn dann willst du nicht einmal mehr vor der Kamera stehen“, sagte er.

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