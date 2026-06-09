Die WM wird im teuersten Stadion der Welt gespielt

Nicht nur die Spieler werden bei der Weltmeisterschaft auftrumpfen, auch bei den 16 Stadien in den USA, Kanada und Mexiko erwartet die Besucher viel Glanz. Allen voran das SoFi-Stadion in Los Angeles, das umgerechnet 5 Milliarden Euro gekostet hat. Die größte Arena steht in Texas, in Mexiko City wird die Luft für die Teams auf über 2000 Meter Seehöhe dünn.