Die WM wird im teuersten Stadion der Welt gespielt

Nicht nur die Spieler werden bei der Weltmeisterschaft auftrumpfen, auch bei den 16 Stadien in den USA, Kanada und Mexiko erwartet die Besucher viel Glanz. Allen voran das SoFi-Stadion in Los Angeles, das umgerechnet 5 Milliarden Euro gekostet hat. Die größte Arena steht in Texas, in Mexiko City wird die Luft für die Teams auf über 2000 Meter Seehöhe dünn.
Normalerweise laufen die Football-„Brockerl“ der Los Angeles Rams und der Los Angeles Chargers im SoFi-Stadion auf. Bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko blickt erstmals die gesamte Weltöffentlichkeit auf das teuerste Stadion der Welt – denn für die 2020 fertiggestellte Arena mit 70.000 Plätzen wurden umgerechnet fünf (!) Milliarden Euro ausgegeben. Doch das futuristisch aussehende Gebäude ist mehr als nur ein Stadion.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.