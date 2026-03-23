„Ein ‘zacher‘ Abend“: Pöltl chancenlos gegen Suns

Für die Toronto Raptors hat es am Sonntag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) bei den Phoenix Suns nichts zu holen gegeben. Die Kanadier waren beim 98:120 chancenlos. Jakob Pöltl blieb erstmals seit mehr als vier Jahren ohne Punkt in einem NBA-Spiel. Der 30-jährige Wiener bilanzierte mit je zwei Assists und Blocks in 16:35 Minuten auf dem Parkett. Scottie Barnes kam auf 17 Zähler für Toronto. Devin Booker führte die Gastgeber mit 25 Punkten an.