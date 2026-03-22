Sonnenbrille und Krone beim letzten Karriererennen

Hauser hatte lange um einen Top-Ten-Rang gekämpft, im letzten Stehendschießen ihrer Laufbahn unterliefen ihr aber noch zwei Fehler. Auf der Zielgeraden winkte sie dennoch zufrieden dem Publikum zu. Auf der Nase hatte die Massenstart-Weltmeisterin von 2021, die insgesamt sechs Weltcup-Einzelbewerbe gewonnen hat, da bereits eine Sonnenbrille mit aufgesetzter goldener Krone. Nach der Zieldurchfahrt kam ein rosa Hut dazu.