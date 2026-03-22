Vienna Takes a Hard Line: Those Seeking Housing Will Be Graded

Quietly and discreetly, City Hall has submitted an amendment to the Vienna Housing Allocation Act for review. In truth, City Councilor for Housing Kathrin Gaál (SPÖ) could not have come up with a more fitting finale for her term, which ends on Wednesday: The law puts the allocation of subsidized housing on a completely new footing—now including cooperative housing as well. It is set to be approved in June and take effect on September 1.