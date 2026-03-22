Team in Krise, Button dennoch neidisch auf Alonso

„Habe mich immer gefragt ...“

Dass für die Fahrer nun Batterie-Management zu einem der wichtigsten Punkte wird, habe seinen Reiz, so der 15-fache GP-Sieger. „Ich würde sehr gerne eines dieser Autos der neuen Generation fahren, besonders eines, das von Adrian Newey entworfen wurde. Ich bin im Laufe der Jahre gegen viele seiner Autos gefahren und habe mich immer gefragt, wie es wohl wäre, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich schätze, man könnte sagen, dass ich in dieser Hinsicht ein bisschen neidisch auf Lance und Fernando bin“, gestand Button.