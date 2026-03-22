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Würde gerne tauschen

Team in Krise, Button dennoch neidisch auf Alonso

Formel 1
22.03.2026 07:13
Jenson Button
Jenson Button(Bild: AFP/BERTRAND LANGLOIS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Obwohl Aston Martin aktuell tief in der Krise steckt und bislang noch ohne WM-Punkt dasteht, würde Jenson Button gerne mit Fernando Alonso und Lance Stroll tauschen. Auch auf die Zusammenarbeit mit Adrian Newey, bis vor wenigen Tagen noch Teamchef des britischen Rennstalls, sei der Weltmeister von 2009 „etwas neidisch“.

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Neben seiner Tätigkeit als TV-Experte ist Button Markenbotschafter für Aston Martin und würde nur zu gerne einmal im Cockpit des AMR26 Platz nehmen. Der Grund: Der Engländer würde die neue Formel-1-Fahrzeuggeneration gerne aus erster Hand kennenlernen. 

Fernando Alonso (l.) und Lance Stroll (r.)
Fernando Alonso (l.) und Lance Stroll (r.)(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Mark Thompson)

„Die Fahrt in einem Formel-1-Auto ist mit nichts vergleichbar, nichts fühlt sich auch nur ansatzweise so an – die Power, das Bremsen, die Art und Weise, wie sich das Auto unter dir bewegt, wenn du ans Limit gehst, davon kann man nie genug bekommen. Diese Autos sind unfassbar schnell“, ist Button nach wie vor großer Fan der Motorsport-Königsklasse. 

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„Habe mich immer gefragt ...“
Dass für die Fahrer nun Batterie-Management zu einem der wichtigsten Punkte wird, habe seinen Reiz, so der 15-fache GP-Sieger. „Ich würde sehr gerne eines dieser Autos der neuen Generation fahren, besonders eines, das von Adrian Newey entworfen wurde. Ich bin im Laufe der Jahre gegen viele seiner Autos gefahren und habe mich immer gefragt, wie es wohl wäre, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich schätze, man könnte sagen, dass ich in dieser Hinsicht ein bisschen neidisch auf Lance und Fernando bin“, gestand Button. 

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