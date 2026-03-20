Bei diesem F1-Fahrer wird Felipe Massa deutlich

Massa kennt Alonso nur allzu gut, war er doch vier Jahre lang sein Teamkollege bei Ferrari. Entsprechend kann der 44-Jährige in etwa nachvollziehen, wie frustrierend der Saisonauftakt für den Spanier gewesen sein muss. Nach zwei Grand Prix und einem Sprintrennen steht Aston Martin noch immer ohne WM-Punkt da, obendrein gab Adrian Newey seine Rolle als Teamchef nach nur wenigen Wochen wieder ab.