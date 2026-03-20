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„Zeit ist vorbei“

Bei diesem F1-Fahrer wird Felipe Massa deutlich

Formel 1
20.03.2026 12:38
Ex-Pilot Felipe Massa
Ex-Pilot Felipe Massa(Bild: AP)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Felipe Massa glaubt nicht mehr daran, dass Fernando Alonso jemals wieder vorne mitmischen kann. „Ich fürchte, seine Zeit in der Formel 1 ist langsam vorbei“, meinte der Brasilianer gegenüber dem spanischen Portal „Jugones“.

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Massa kennt Alonso nur allzu gut, war er doch vier Jahre lang sein Teamkollege bei Ferrari. Entsprechend kann der 44-Jährige in etwa nachvollziehen, wie frustrierend der Saisonauftakt für den Spanier gewesen sein muss. Nach zwei Grand Prix und einem Sprintrennen steht Aston Martin noch immer ohne WM-Punkt da, obendrein gab Adrian Newey seine Rolle als Teamchef nach nur wenigen Wochen wieder ab.

Von 2010 bis 2013 gingen Fernando Alonso (l.) und Felipe Massa gemeinsam für Ferrari an den ...
Von 2010 bis 2013 gingen Fernando Alonso (l.) und Felipe Massa gemeinsam für Ferrari an den Start.(Bild: EPA/FERRARI PHOTOSERVICE / HO)

Geduld gefragt
„Leider wird das in aller Wahrscheinlichkeit eines der schlechtesten Jahre von Fernando“, befürchtet Massa. „Er muss jetzt viel Geduld haben, aber das ist mit 44 Jahren nicht so leicht.“

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Dass Alonso in der Motorsport-Königsklasse noch einmal aufs Podium fährt, kann sich der Vizeweltmeister von 2008 nicht vorstellen. In anderen Klassen traut er seinem ehemaligen Teamkollegen aber durchaus noch einiges zu. „Ich glaube, er kann noch jahrelang in anderen Rennserien antreten“, so Massa.

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