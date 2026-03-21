Fehervar gleicht im Viertelfinale gegen KAC aus!

Der KAC hat im Viertelfinale der ICE Hockey League eine Vorentscheidung verpasst!
Die Kärntner kassierten am Samstag auswärts gegen Fehervar eine 2:3-Niederlage nach Verlängerung, womit die Ungarn in der „best of seven“-Serie auf 2:2 stellten.
Das nächste Aufeinandertreffen steigt am kommenden Montag (19.15 Uhr) in Klagenfurt. Alle vier bisherigen Duelle gingen an das jeweilige Heimteam.
Hari fixiert den Sieg für Fehervar
Joshua Teves brachte den KAC vier Sekunden vor der ersten Pausensirene in Führung, Rasmus Kulmala glich in der 33. Minute im Powerplay aus.
Die erstmalige Führung von Fehervar durch Akos Mihaly (48.) egalisierte Jan Mursak in Überzahl (59.), ehe Janos Hari in der achten Minute der Overtime den Sieg für Fehervar fixierte.
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