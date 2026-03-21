Reporterin enthüllt Belästigung durch Fußball-Star

„Wollte mich umarmen und küssen“

Doch dann die schreckliche Wende. Der Agent des Kickers lockte die Kamerafrau unter einem Vorwand aus dem Zimmer. Sainz: „In diesem Moment war mir klar, dass das eine Falle ist. Er kam immer näher, wollte mich umarmen und küssen. Es war ein schrecklicher Moment. Ich setzte also alles ein, was ich hatte, und trat ihm mit voller Wucht in die Eier. Dann begann ich gegen die Tür zu hämmern, um herauszukommen, meine Kamerafrau öffnete sie und wir gingen.“