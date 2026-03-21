Reporterin enthüllt Belästigung durch Fußball-Star

Inés Sainz zählt zu den beliebtesten Sport-Reporterinnen Mexikos, hat auf Instagram 1,8 Millionen Follower. Doch die 47-Jährige erlebte in ihrem Job auch die negative Seite – und über diese sprach sie nun ganz offen.
„Der AC Mailand hatte gerade einen brasilianischen Topspieler verpflichtet. Ich habe über den Verein ein Interview mit ihm vereinbart“, startete Sainz in einem Interview mit TV-Azteca über die Belästigung durch einen internationalen Fußball-Star. „Zu der Zeit wohnte er in einem Hotel gegenüber dem Mailänder Hauptbahnhof, während der Klub für ihn ein Haus suchte. Er sagte: ‘Ich kann dir das Interview im Hotel geben.‘ Das ist durchaus üblich. Also ging ich mit meiner Kamerafrau dorthin, wir gingen hinein. Uns wurde gesagt, dass das Interview im kleinen Wohnzimmer seiner Suite stattfinden würde.“
„Wollte mich umarmen und küssen“
Doch dann die schreckliche Wende. Der Agent des Kickers lockte die Kamerafrau unter einem Vorwand aus dem Zimmer. Sainz: „In diesem Moment war mir klar, dass das eine Falle ist. Er kam immer näher, wollte mich umarmen und küssen. Es war ein schrecklicher Moment. Ich setzte also alles ein, was ich hatte, und trat ihm mit voller Wucht in die Eier. Dann begann ich gegen die Tür zu hämmern, um herauszukommen, meine Kamerafrau öffnete sie und wir gingen.“
Wann es zu dem Vorfall kam, wollte Sainz ebenso wenig verraten, wie den Namen des Übeltäters. Aber es war nicht der erste Vorfall in dieser Art. Schon 2010 soll Sainz in der Umkleidekabine der New York Jets von mehreren NFL-Profis mit sexistischen Äußerungen belästigt worden sein.
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