Woitschack rechnet mit Mross und seiner Neuen ab

Nicht nur die Trennung von Stefan Mross sei belastend, sondern vor allem die Tatsache, dass ihr Ex jetzt ausgerechnet mit ihrer besten Freundin, Eva Luginger, liiert sei. Das fühle sich an wie ein doppelter Verrat, so Woitschack, die im RTL-Dschungel offen über ihr Ehe-Aus sprach.