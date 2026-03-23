So viel zahlen die Fans für ein Bier im Stadion

Ein frisch gezapftes Bier gehört für viele Fans zum Stadionbesuch dazu. Ein Vergleich europäischer Topligen zeigt jedoch deutliche Preisunterschiede: Während ein großes Bier in vielen Stadien zwischen fünf und sieben Euro kostet, variieren die Preise je nach Liga und Arena deutlich. Bei der Fußball-WM 2026 könnten Fans sogar noch deutlich mehr bezahlen.