So viel zahlen die Fans für ein Bier im Stadion

Ein frisch gezapftes Bier gehört für viele Fans zum Stadionbesuch dazu. Ein Vergleich europäischer Topligen zeigt jedoch deutliche Preisunterschiede: Während ein großes Bier in vielen Stadien zwischen fünf und sieben Euro kostet, variieren die Preise je nach Liga und Arena deutlich. Bei der Fußball-WM 2026 könnten Fans sogar noch deutlich mehr bezahlen.
Der Duft von heißer Bratwurst, das aufgeregte Stimmengewirr auf den Tribünen – und ein frisch gezapftes, kühles Bier in der Hand. Für viele Fans gehört das Stadionbier zum Fußballerlebnis genauso dazu wie der Anpfiff selbst. Doch wie viel kostet das „Matchday-Bier“ eigentlich in Europas großen Fußballstadien?
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