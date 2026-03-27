Legitime Frage, ungewohnt dünnhäutiger Verstappen

Zumindest die ersten Runden der ersten beiden Rennen waren bisher vergnüglich, das ständige Energie-Aufladen ist für den Zuseher aber mühsam – vor allem im Qualifying. Da wird ständig gerollt, bei Vollgas nicht ganz so schnell gefahren, damit die Batterien voll werden. Um dieses „Phänomen“ einzuschränken, hat der Weltverband FIA nun ab diesem Grand-Prix-Wochenende in Suzuka beschlossen, dass pro Quali-Runde nur acht statt neun Megajoule Energie zurückgewonnen werden dürfen. Klingt kompliziert, ist es auch – und für den eingefleischten Motorsport-Fan bleibt es undurchsichtig wie zuvor.