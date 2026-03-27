Speed-Hotspot: Schuld sollen „Fremdpinkler“ sein

Pinkelpausen von über 100.000 Reisenden pro Tag mit eingerechnet

Handschuh erklärt, dass in der örtlichen Kläranlage auch ein Ortsteil von Traiskirchen mit einbezogen sei, ebenso die Oldtimer-Autobahnraststation auf der A2. „Die ASFINAG verzeichnet alleine dort täglich über 100.000 Bewegungen, vor allem auch von vielen Lkw-Fahrern“, erklärt Handschuh. Und fast alle Leute, die dort haltmachen, würden auch die Toiletten aufsuchen.