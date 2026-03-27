„Das war das Verrückteste, das ich je erlebt habe“

Erst den Ball im Kreuzeck versenkt, dann jubelnd quer über den Platz gehumpelt, um sich sofort auswechseln zu lassen: Der 24. September 2003 hat sich im Gedächtnis von Otto Addo eingebrannt. Da traf er für Dortmund im Erstrunden-Hinspiel des UEFA-Cups gegen Austria Wien im Happel-Stadion mit gerissenem Kreuzband in Minute 38 zum 1:0 – eine Verletzung, die er sich beim 2:1-Sieg unmittelbar zuvor im Duell mit Ernst Dospel zugezogen hatte.