„Das war das Verrückteste, das ich je erlebt habe“

In souveräner Manier qualifizierte sich Ghana für die WM 2026 – am Freitag prallen die Afrikaner in Wien auf Österreich (18 Uhr). Teamchef Otto Addo ist gebürtiger Hamburger, wurde in Dortmund zur Legende, hat aber das Happel-Stadion in ziemlich schlechter Erinnerung. Der Star in seinem Aufgebot ist ein gefürchteter Torjäger in der englischen Premier League.
Erst den Ball im Kreuzeck versenkt, dann jubelnd quer über den Platz gehumpelt, um sich sofort auswechseln zu lassen: Der 24. September 2003 hat sich im Gedächtnis von Otto Addo eingebrannt. Da traf er für Dortmund im Erstrunden-Hinspiel des UEFA-Cups gegen Austria Wien im Happel-Stadion mit gerissenem Kreuzband in Minute 38 zum 1:0 – eine Verletzung, die er sich beim 2:1-Sieg unmittelbar zuvor im Duell mit Ernst Dospel zugezogen hatte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.