61-Jährige überlebte Todestrank der Mutter

86-Jähriger stand wegen ähnlichem Fall vor Gericht

Der Fall weist eine erschreckende Ähnlichkeit zu einem Prozess auf, der erst vor knapp zwei Wochen am Landesgericht über die Bühne ging. Damals fasste ein 86-jähriger Salzburger drei Jahre Haft auf Bewährung aus. Auch er versuchte seine Ehefrau mit Schlafmittel zu töten. Er zerkleinerte insgesamt 28 Tabletten und mischte sie in zwei Gläser mit Preiselbeersaft. Eines gab er seiner schwer demenzkranken Gattin zum Trinken, den zweiten Becher leerte er selbst. „Ich wollte meine Frau und mich von den Qualen erlösen“, gab er vor Gericht zittriger Stimme zu Protokoll. Beide überlebten den potenziell tödlichen Trunk.