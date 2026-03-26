Das Osterfest bringt volle Körbe für Bedürftige

Zuerst die Covid-19-Pandemie samt Lieferkettenkrise. Dann der russische Angriff auf die Ukraine mit der Energiekrise in Europa. Und nun auch noch der Krieg im Nahen Osten: Die Preise für Lebensmittel und Produkte des täglichen Bedarfs steigen und steigen. Immer mehr Burgenländer müssen deshalb Sozialberatungsstellen aufsuchen, weil sie sich das Notwendigste nicht mehr leisten können. Eine Erleichterung ist nicht in Sicht. Im Gegenteil. Die unsicheren Handelswege treiben Energie- und Transportkosten weiter in die Höhe. Das macht importierte Waren teurer, und auch heimische wie Getreide, Fleisch und Milch, weil die Landwirtschaftskosten steigen.